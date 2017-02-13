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Киевский городской совет принял к рассмотрению петицию о признании котов частью экосистемы Киева, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что электронная петиция «Признать уличных котов частью экосистемы города Киева, позволить им свободно жить в подвалах, чердаках и других местах постоянного пребывания и уничтожать грызунов» набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению.

Указанная петиция набрала 10 тыс. 117 голосов, при минимально необходимых 10 тыс..

Киевский городской голова Виталий Кличко поручил постоянным комиссиям Киевсовета по вопросам экологической политики и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также исполнительному органу Киевсовета (КГГА) рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.

Автор обращения Виктория Кирилюк отмечает, что в столице наблюдается ужасная тенденция к увеличению количества случаев замуровывания котов в подвальных помещениях жилых зданий. «С целью защиты животных от подобного жестокого обращения, необходимо признать уличных котов частью экосистемы города Киева и запретить их беспричинный вылов и убийства», - отмечает автор инициативы.

По словам Кирилюк, также следует позволить котам свободно жить и передвигаться в подвалах, чердаках и других местах их постоянного пребывания, так как они выполняют крайне важную функцию природной дератизации - уничтожение грызунов.
ForUm

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