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Президент Петр Порошенко сообщил, что во время сегодняшних переговоров с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом и украинско-молдавской делегаций была достигнута договоренность о возобновлении экономического сотрудничества двух стран.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Во время встречи с журналистами Порошенко отметил, что в 2016 году была сломана тенденция предыдущих лет и обеспечен рост торгового оборота между странами. «И мы договорились о дальнейших шагах, которые убирают любые препятствия на этом важном направлении», - констатировал он.

«Речь, в том числе шла о постепенном восстановлении нашего экономического сотрудничества. Этому будет посвящено очередное заседание межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое мы договорились провести в мае-июне текущего года», - сказал Президент, добавив, что соответствующие поручения по подготовке заседания уже получили сопредседатели этой комиссии.

Отдельно Порошенко отметил тесное сотрудничество Киева и Кишинева на международной арене. «Мы твердо чувствуем поддержку наших молдавских партнеров в ООН, Совете Европы, ОБСЕ, в других организациях при принятии решений и резолюций, касающихся территориальной целостности Украины и решительного осуждения российской военной агрессии», - сказал он.

Не менее важным Президент назвал сотрудничество в экологической сфере. По его словам, стороны договорились о формировании совместной комиссии и решительных шагах, которые ускорят решение указанных проблем.

Глава государства заверил, что Украина готова к конструктивному диалогу по вопросам экологии реки Днестр. В этом контексте он сообщил, что поручил министру экологии обратиться к молдавскому коллеге и совместно инициировать обращение к Европейской Комиссии для привлечения усилий и финансовой помощи и обеспечения прозрачности этого процесса. По словам Порошенко, это предложение поддержал и молдавский премьер.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере и вопросы восстановления стабильного снабжения электроэнергии из Украины в Молдову.

В свою очередь, премьер-министр Молдовы сообщил, что во время встречи с Президентом Украины был обсужден широкий круг вопросов украинско-молдавских отношений, по многим из которых были найдены решения, которые должны быть реализованы уже в этом году. Украина и Молдова также договорились совместно развивать сотрудничество в энергетической сфере.

«Стороны подтвердили большую заинтересованность в укреплении и развитии торгово-экономических отношений и всего спектра гуманитарного сотрудничества между двумя странами, а также завершении процесса демаркации украинско-молдавской государственной границы и развития транспортного сотрудничества», - подтвердил  Филип.

Отдельной темой переговоров стало предметное обсуждение вопросов экологической безопасности и развития Днестровского водного бассейна, в частности рациональное использование водных ресурсов в интересах двух стран.

«Днестр является пограничной рекой и он играет большое значение для обеспечения питьевой водой как Кишинева, так и отдельных городов Украины, в частности Одессы», - сказал Филип.
ForUm

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