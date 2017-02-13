По меньшей мере четыре человека погибли из-за лавины, сошедшей на горнолыжный курорт в Тинь на востоке Франции, сообщает ВВС Украина.

В целом под завалами снега оказались девять человек: двух удалось извлечь живыми, троих еще ищут.

Согласно сообщениям, ширина лавины была 400 метров, она сошла с высоты более 2000 метров.

Оползень произошел в пик туристического сезона на горнолыжном курорте, в начале зимних каникул во французских школах.