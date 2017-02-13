Во вторник, 14 февраля, в Киеве облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днем -1...+1 градус. Об этом сообщает Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины облачно, без осадков, на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-13 градусов, днем +2...-3 градуса, на Закарпатье ночью -5...-10 градусов, днем +1...+6 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -8...-13 градусов, днем +2...-3 градуса.

На севере Украины облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-12 градусов, днем +2...-5 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью без осадков, днем снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-14 градусов, днем -1...-6 градусов.

На юге Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-12 градусов, днем +2...-5 градусов.

В Крыму облачно, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем +3...-3 градуса.