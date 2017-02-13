также в разделеСтолица
Бездомных котов собираются признать частью экосистемы Киева 8
Полицейским, делившим премии коллег, назначили залоги 28
В Киеве утром застрелили мужчину 76
На киевских коммунальщиков напали во время демонтажа рекламы 50
Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах 36
В Киеве столкнулись два грузовых поезда 169
В Киеве полицейские присвоили 10 миллионов премий подчиненных 189
Комиссия Киевсовета одобрила переименование станции метро «Петровка» 202
Киевсовет выделил на строительство Подольского моста 625 миллионов 26
Киевсовет выделил землю под строительство музея Майдана 26
У Кличко собрали подписи киевлян за строительство ТЦ возле метро «Героев Днепра» 86
Платежки за отопление пересчитают 48 тысячам киевлян 48
Кличко обязал «Киевэнерго» открыть доступ к домовым теплосчетчикам 35
В Киеве у мужчины отобрали сумку с тремя миллионами 298
В киевском метро откроется фотовыставка про животных в АТО 45
Станцию метро «Левобережная» будут ремонтировать почти 2,5 месяца 253
Ночью в Киеве ожидается 20° мороза 35
Отравившихся в киевской школе детей выписали из больницы 80

Возле ресторана в Печерском районе Киева в воскресенье, 12 февраля, вечером произошел взрыв, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и опросила охранника. По словам работника заведения, он находился в помещении, когда услышал взрыв.

По предварительному заключению, возле ресторана взорвалась граната «Ф-1», обломками которой поврежден фасад и несколько окон заведения. На территории найдены и изъяты металлические фрагменты корпуса гранаты и части запала к ней.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги
Ботинки зимние