Возле ресторана в Печерском районе Киева в воскресенье, 12 февраля, вечером произошел взрыв, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и опросила охранника. По словам работника заведения, он находился в помещении, когда услышал взрыв.

По предварительному заключению, возле ресторана взорвалась граната «Ф-1», обломками которой поврежден фасад и несколько окон заведения. На территории найдены и изъяты металлические фрагменты корпуса гранаты и части запала к ней.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению.