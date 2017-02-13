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Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Минские соглашения, которые сейчас кое-кто критикует, позволили остановить агрессора и дали время для наращивания мощи украинской армии.

Об этом она заявила журналистам в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«В среду, 15 февраля, в Минске состоится очередное заседание трехсторонней контактной группы и всех четырех рабочих подгрупп. Это заседание будет проходить во вторую годовщину подписания Минских соглашений. И стоит всем осознавать, что Минские соглашения, которые часто критикуют, на самом деле сделали ключевое для Украины - удалось остановить полномасштабное наступление на Украину и удалось остановить расстрел украинских солдат... Те, кто сегодня критикует Минские соглашения, должны понимать, что именно их подписание остановило агрессора», - сказала Геращенко.

Она также добавила, что за два года со времени подписания Минских соглашений украинская армия смогла сформироваться и окрепнуть.

«Украинская армия смогла нарастить мышцы за это время, и это очень важно», - сказала Геращенко.

В то же время первый заместитель председателя Верховной Рады подчеркнула, что украинская власть реально оценивает ход выполнения Минских соглашений.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что на всех возможных площадках мы говорим о том, что ни один из пунктов соглашений не выполнен Российской Федерацией. Потому что ежедневно звучат выстрелы на Донбассе, военторг работает и очевидно, что пока существует 400 километров границы, не контролируемой Украиной, через них заходит оружие, российская техника, которая расстреливает наших солдат», - сказала она.

Напомним, 12 февраля по итогам продолжительных переговоров в Минске лидеры стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция и Германия) согласовали документ, утверждающий комплекс мер по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
ForUm

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