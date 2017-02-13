Кремль не комментирует деятельность российского писателя Захара Прилепина в качестве заместителя командира батальона НВФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Я не стал бы это никак комментировать. Действительно, есть граждане России, как и граждане других стран - и стран Западной Европы, и стран Восточной Европы, - которые по различным соображениям, по зову сердца или по иным соображениям, действительно отправляются в непризнанные республики и находятся там по различным поводам», - сказал Песков.

«Это факт, который констатируем, но комментировать я ничего не хочу», - отметил представитель Кремля.

Напомним, российский писатель Захар Прилепин пошел воевать за незаконные вооруженные формирования «ДНР».