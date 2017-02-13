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Гражданин Российской Федерации с позывным «Якут», который воевал на стороне «ДНР», приговорен к 8 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Арбитражный суд поддержал позицию Константиновской местной прокуратуры в уголовном производстве в отношении 50-летнего гражданина Российской Федерации, жителя республики Саха (Якутия), который принимал активное участие в деятельности «ДНР», - говорится в сообщении.

Установлено, что в апреле 2015 года мужчина приехал в Украину и вступил в ряды НВФ, а именно в одно из силовых подразделений – батальон «Восток» на должность рядового стрелка и получил позывной «Якут».

После вступления в ряды террористов обвиняемый был направлен для прохождения службы в оккупированный город Ясиноватая.

В сентябре 2015 года мужчина был задержан пограничниками при попытке попасть в  Мариуполь.

При задержании последний был одет в камуфляжную форму, в карманах которой правоохранители нашли документы о том, что мужчина просил уволить его из воинской части незаконного военного формирования.

«Несмотря на то, что россиянин своей принадлежности к НВФ не признавал, почерковедческая экспертиза подтвердила, что документы были написаны им собственноручно», - сообщили в прокуратуре.

По решению суда иностранного наемника признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч.1 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированной территории Украины и выезда из нее) УК Украины и осудили к 8 годам лишения свободы.
ForUm

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