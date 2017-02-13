Обвинительный акт в уголовном производстве по факту вымогательства и получения исполняющим обязанности ректора Национального авиационного университета Владимиром Харченко и другими лицами неправомерной выгоды в особо крупном размере направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«По результатам проведенного досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего и.о. ректора Национального авиационного университета, руководителя одного из адвокатских объединений Киева и бывшего высокопоставленного чиновника Вооруженных сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майора в отставке, в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также умышленном неисполнении судебных решений о восстановлении на работе незаконно уволенных сотрудников университета, после ознакомления сторон с материалами досудебного расследования, которое длилось с конца декабря 2016 года, 10 февраля 2017 года в уголовном производстве составлен и утвержден прокурором обвинительный акт, который с соответствующими приложениями направлен в суд для рассмотрения», - говорится в сообщении.

Напомним, досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается с августа 2016 года, во время которого 26 августа непосредственно после получения неправомерной выгоды в особо крупном размере – 100 тыс. евро, от бывшего сотрудника НАУ за восстановление его и других незаконно уволенных сотрудников, задержаны и.о. ректора указанного университета и руководитель одного из адвокатских объединений Киева.

В дальнейшем по результатам проведенного предварительного расследования в ноябре 2016 года установлено лицо, организовавшее и руководившее совершением указанного преступления, которым оказался бывший чиновник Вооруженных сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майор в отставке.