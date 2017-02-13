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В Кремле заявили, что президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретятся на саммите G20 в июле в Германии, а относительно других встреч «конкретики нет».

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

«Относительно возможной встречи Путина и Трампа пока что никакой конкретики нет, пока что нет каких-то разработанных терминов. Мы исходим из того, что в июле этого года есть «Двадцатка» в Германии, где так или иначе президенты встретятся», - сказал Песков.

По его словам, ранее речь шла о более ранней встрече, но конкретики нет. При этом Песков заявил, что никаких разговоров об отмене санкций между чиновниками США и РФ не было.

Напомним, в ночь на 5 февраля Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Во время беседы лидеры обсудили возможность встречи в ближайшее время.

В Кремле заявили, что позитивно воспримут встречу президентов Украины Петра Порошенко и США Дональда Трампа, если она поспособствует разрешению конфликта на Донбассе.
ForUm

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