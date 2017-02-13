Кабинет Министров Украины в рамках запланированного на сегодня, 13 февраля, заседания Антикризисного энергетического штаба планирует рассмотреть целесообразность введения чрезвычайного положения в украинской энергетике в связи с ситуацией с блокированием поставок угля и значительным сокращением его запасов для производства электроэнергии.

Об этом журналистам сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает УНИАН.

«Сейчас будет рассмотрен вопрос на повестке дня энергетического штаба - о целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике. Нельзя затягивать до того, когда стратегические запасы угля будут уменьшены», - сказал глава правительства.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что

блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса может привести к остановке и веерным отключениям электроэнергии и теплоснабжения по всей территории страны.