На сотрудников «Киеврекламы» во время демонтажа незаконных рекламных холдеров на ул. Электриков, 8 напала группа неизвестных.
Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, инцидент произошел 9 февраля.
«Во время демонтажа незаконных рекламных холдеров на ул. Электриков, 8 на представителей КП «Киевреклама» напали с десяток неизвестных. К сопротивлению со стороны владельцев носителей мы уже привыкли, однако до сих пор обходилось без массовых избиений, похищения спецтехники предприятия и попыток вывоза рабочих коммунальной службы на территорию промзоны», - говорится в сообщении.
Конфликт урегулировали сотрудники полиции.
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