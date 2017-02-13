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На сотрудников «Киеврекламы» во время демонтажа незаконных рекламных холдеров на ул. Электриков, 8 напала группа неизвестных.

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, инцидент произошел 9 февраля.

«Во время демонтажа незаконных рекламных холдеров на ул. Электриков, 8 на представителей КП «Киевреклама» напали с десяток неизвестных. К сопротивлению со стороны владельцев носителей мы уже привыкли, однако до сих пор обходилось без массовых избиений, похищения спецтехники предприятия и попыток вывоза рабочих коммунальной службы на территорию промзоны», - говорится в сообщении.

Конфликт урегулировали сотрудники полиции.  
ForUm

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