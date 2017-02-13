Министерство экономического развития и торговли Украины применило санкции в отношении импортеров топлива и запретило им внешнеэкономическую деятельность из-за подозрений в нарушении Закона «О внешнеэкономической деятельности», осуществлении поставок топлива из России, а также проведение расчетов через офшор, что может быть свидетельством финансирования террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

В частности, Служба безопасности Украины установила, что предприятия, к которым были применены санкции, ввозили на таможенную территорию Украины топливо происхождением из Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом, по данным СБУ, с целью аккумуляции денежных средств на счетах офшорных структур, уклонения от уплаты налогов и пошлин в государственный бюджет Украины компании применяли схему оформления «косвенных» внешнеэкономических импортных контрактов с контрагентами, зарегистрированными в странах с льготным режимом налогообложения.

У СБУ есть основания полагать, что денежные средства, перечисленные некоторыми импортерами горюче-смазочных материалов в адрес нерезидентов, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, частично используются для финансирования незаконных вооруженных формирований на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В МЭРТ сообщили, что запрет вступает в силу с 18 марта.

