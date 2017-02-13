В Черновцах патрульные полицейские обнаружили священника, подозреваемого в изнасиловании.

По данным пресс-службы полиции, 12 февраля, около 03:00 поступил вызов о том, что на ул. Героев Майдана заявитель заметил растерянную женщину.

Гражданка была легко одета, и на ней были заметны телесные повреждения

Женщина сообщила, что во время совместного отдыха в одном из сел области ее изнасиловал мужчина, который является священником. Она назвала инспекторам адрес вероятного пребывания подозреваемого.

На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину, который подпадал под ориентировку. В помещении гражданина инспекторы заметили вещи, которые, вероятно, принадлежат потерпевшей.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.