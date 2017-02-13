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Обстановка вдоль линии разграничения сторон на Донбассе приобретает признаки деэскалации, что связано с уменьшением применения противником тяжелого вооружения.

Об этом сообщается на странице в Facebook Главного управления Министерства обороны Украины.

В то же время, как отмечают в ГУР, противник продолжает осуществлять провокационные обстрелы с применением минометов (82-мм, 120-мм), вооружения и стрелкового оружия позиций подразделений сил АТО на авдеевском, кураховском и мариупольском направлениях.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 67 обстрелов, ранен один военный.
ForUm

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