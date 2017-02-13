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Вечером 12 февраля члены незаконных вооруженных формирований обстреляли контрольный пост «Марьинка». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера вечером со стороны н.п. Александровка, что на неконтролируемой территории, в направлении контрольного поста «Марьинка» боевики совершили обстрел из стрелкового оружия и гранатометов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 50 метрах от блокпоста разорвались около 10 гранат. Никто из украинских военных не пострадал.

 

 
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