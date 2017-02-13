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В понедельник, 13 февраля, на дорогах Киева ожидается гололедица, днем до 7° мороза. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, ссылаясь на прогноз Украинского гидрометцентра.

«13 февраля в Киеве облачно. Временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-8 м/с. Температура днем 2-7 ° мороза», - говорится в сообщении.

В КГГА обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
ForUm

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