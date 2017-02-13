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На президентских выборах в Туркменистане победил действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Как сообщает местный центризбирком, он набрал почти 98% голосов. Явка, по официальным данным, была такой же высокой, сообщает ВВС.

За пост президента боролись девять кандидатов, но, по данным ЦИК, почти все пришедшие на выборы избиратели проголосовали за Бердымухамедова - он набрал 97,69% голосов.

Явка на выборах, согласно подсчетам туркменского ЦИК, составила такую же величину - 97,27% избирателей (на один процентный пункт больше, чем пять лет назад).

Президента страны выдвинула Демократическая партия Туркменистана, а его соперниками были в основном чиновники.

Для Бердымухамедова это будет уже третий подряд срок на президентском посту. В сентябре прошлого года по его инициативе в конституцию Туркменистана были внесены изменения, которые отменили 70-летний возрастной ценз для кандидатов в президенты и увеличили срок президентских полномочий с пяти до семи лет.

Гурбангулы Бердымухамедов пришел к власти в декабре 2006 года после скоропостижной смерти предыдущего лидера страны Сапармурата Ниязова (Туркменбаши), который был президентом Туркменистана с 1991 года.

В 2012 году Бердымухамедов переизбрался на второй срок, получив более 97% голосов избирателей.

 
ForUm

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