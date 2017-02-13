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Белый дом предоставил огромное количество доказательств фальсификаций на президентских выборах в США. Об этом в интервью телеканалу ABC в воскресенье заявил политический советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер, сообщает ТАСС.

«Белый дом предоставил огромное количество доказательств нарушений на выборах, речь идет о людях, зарегистрированных более чем в одном штате, о мертвых людях, зарегистрированных, чтобы голосовать», - отметил Миллер.

«Вы не будете отрицать тот факт, что есть большое число неграждан, которые зарегистрированы для голосования в этой стране», - заявил советник президента, обращаясь к ведущему телепередачи.

Трамп неоднократно предупреждал о решимости провести широкомасштабное расследование фальсификаций на выборах. По его данным, в результате различных махинаций миллионы голосов были незаконно занесены в актив его бывшей соперницы Хиллари Клинтон.

Как информировал президент, для расследования этих махинаций будет сформирована комиссия во главе с вице-президентом Майклом Пенсом.

Напомним, по результатам президентских выборов 8 ноября 2016 года в США победу одержал Дональд Трамп. В то же время, кандидат от демократов Хиллари Клинтон, по официальным подсчетам, получила почти 3 млн голосов больше своего соперника.
ForUm

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