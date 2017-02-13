В ходе 59-й торжественной церемонии вручения наград музыкальной премии «Грэмми», которая состоялась в Лос-Анджелесе, британская певица Адель была удостоена пяти статуэток и стала триумфатором премии, сообщает ВВС.

Ее композиция «Hello» стала песней года, а диск «25» был признан лучшим вокальным поп-альбомом. Кроме того, певица песня «Hello» была удостоена премии за лучшее сольное поп-исполнение.

Британский рок-певец Дэвид Боуи посмертно удостоился четырех музыкальных премий «Грэмми».

Последняя пластинка Боуи «Blackstar» победила в номинациях за лучший альтернативный альбом и за лучший инжиниринг неклассического альбома.

Кроме того, Боуи победил в номинациях «лучший рок-исполнитель» и «лучшая рок-композиция».

Дэвид Боуи умер 10 января прошлого года в возрасте 69 лет. За два дня до этого, в день рождения музыканта, вышел его последний альбом «Blackstar», который вскоре поднялся на первую строчку американского чарта Billboard.