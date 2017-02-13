Пересчета субсидий по новым нормативам до конца отопительного сезона не будет. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала «Интер», сообщает ЛІГА.net.

На тех субсидиях, которые сейчас получают люди, решение Кабинета Министров урезать нормы потребления никак не скажется.

Рева уточнил, что решение вступает в силу с 1 мая 2017 года.

«То, что у нас были завышены нормативы по потреблению газа, показали результаты исследования, которые провели в прошлом году по факту отопительного сезона», - заявил министр.

Напомним, Кабинет Министров постановил снизить с 1 мая социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами, которые устанавливаются для расчета размера субсидий.