также в разделеОбщество
САП направила в суд дело врио ректора НАУ 4
Инцидент на Чонгаре исчерпан 34
На фронте деэскалация – НВФ не применяют артиллерию 23
НАПК направило в суд протоколы на сотрудников Высшего хозсуда из-за е-деклараций 18
Российский писатель пошел воевать за НВФ 85
Журналист: Захватом крымскотатарского батальона руководил пьяный майор 254
В результате атаки на базу крымскотатарского батальона никто не пострадал 34
Нацгвардейцы задержали женщину, разыскиваемую за сотрудничество с «ЛНР» 55
В РФ заявили, что нашли доказательства применения ВСУ «Точки-У» 83
Чубаров подтвердил инцидент между ВСУ и крымскотатарским батальоном 448
Молдаванин пытался ввезти в Украину георгиевские ленты 168
В Херсоне неизвестные ограбили ювелирку 70
Великобритания заявляет о росте кибератак со стороны РФ 24
В Авдеевке восстановили почти 150 домов 29
Уровень воды в закарпатских реках снизился 26
10 февраля. Картина дня 130
Посольство пригласило Филлипса на «интервью» в СБУ 79
Зорян и Шкиряк: Соцсети бурно отреагировали на конфуз росСМИ 458

Пересчета субсидий по новым нормативам до конца отопительного сезона не будет. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала «Интер», сообщает ЛІГА.net.

На тех субсидиях, которые сейчас получают люди, решение Кабинета Министров урезать нормы потребления никак не скажется.

Рева уточнил, что решение вступает в силу с 1 мая 2017 года.

«То, что у нас были завышены нормативы по потреблению газа, показали результаты исследования, которые провели в прошлом году по факту отопительного сезона», - заявил министр.

Напомним, Кабинет Министров постановил снизить с 1 мая социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами, которые устанавливаются для расчета размера субсидий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Ботинки зимние