Вчера, 11 февраля, в пункте пропуска «Мамалыга-авто» на границе с Молдовой пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили запрещенные предметы пропагандистской характера, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В салоне автомобиля «Дачия-Логан» гражданин Молдовы, который ехал в Украину, вез пакет с 25 георгиевскими лентами. Кроме лент во время мероприятий проверки пограничники обнаружили у молдаванина фонарь со встроенным электрошокером.

Сам гражданин пояснил пограничникам, что ленты ему якобы подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить. О найденных предметах проинформированы правоохранительные органы в Черновицкой области.

В отношении гражданина соседней страны принято решение о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на 3 года и возвращено обратно.