также в разделеОбщество
Молдаванин пытался ввезти в Украину георгиевские ленты 94
Великобритания заявляет о росте кибератак со стороны РФ 14
В Авдеевке восстановили почти 150 домов 22
Уровень воды в закарпатских реках снизился 24
10 февраля. Картина дня 116
Посольство пригласило Филлипса на «интервью» в СБУ 71
Зорян и Шкиряк: Соцсети бурно отреагировали на конфуз росСМИ 439
За заммэра Ужгорода оперативно внесли залог 29
Дело Рожковой: В НБУ прокомментировали заявление Сытника 47
Суд по делу 2 мая перенесли в четвертый раз 60
Глава МИД Литвы посетил Авдеевку и пообещал € 80 тысяч помощи 41
В Минобороны уничтожили журнал учета секретных звонков времен Евромайдана 66
Рычкова требует наказать военных, поддержавших блокаду «Л/ДНР» 216
В НАБУ анонсировали открытие дела против зама Гонтаревой 35
Умер легендарный волейболист Поярков 75
Суд закрыл дело обвиненной в коррупции сотрудницы НАБУ 27
ОБСЕ не подтверждает проведение СБУ спецоперация в ОРЛО 41
МИП – Испании: Зозуля – патриот, поддерживающий свое государство 98

В Херсоне трое неизвестных в масках с применением оружия ограбили ювелирный магазин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Херсонской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера вечером. К правоохранителям обратилась 26-летняя женщина, работница ювелирного магазина.

По ее словам, около 18:00 в помещение магазина ворвались трое неизвестных мужчин в масках и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладели ювелирными изделиями, после чего скрылись в неизвестном направлении, сообщает 112 Украина.

Сумма убытков сейчас устанавливается. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст.187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»).

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги
Ботинки зимние