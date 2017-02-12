В Херсоне трое неизвестных в масках с применением оружия ограбили ювелирный магазин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Херсонской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера вечером. К правоохранителям обратилась 26-летняя женщина, работница ювелирного магазина.

По ее словам, около 18:00 в помещение магазина ворвались трое неизвестных мужчин в масках и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, завладели ювелирными изделиями, после чего скрылись в неизвестном направлении, сообщает 112 Украина.

Сумма убытков сейчас устанавливается. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст.187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»).

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников.