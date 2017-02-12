В Великобритании зафиксировали рост кибератак со стороны Российской Федерации, в том числе на правительственные учреждения. Об этом сообщил руководитель Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Великобритании Киаран Мартин.



NCSC отмечает, что российская агрессия в киберпространстве существенно усилилась. В частности, отмечается рост числа хакерских атак на незащищенные цели, такие как местные советы, благотворительные учреждения и университеты, сообщает ЛІГА.net со ссылкой на The Times.

По словам Мартина, хакеры охотятся на персональные данные или научные разработки.