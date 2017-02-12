В Черкассах пьяный депутат областного совета Александр Рыбченко совершил ДТП, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

«Да, информацию подтверждаю, все подробности знает патрульная полиция, они были на месте. Открыто производство по ст 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством)», - сказал Грищенко, сообщает LIGA.net.

Спикер патрульной полиции Черкасс Зоя Вовк отметила, что вчера в 21:38 поступило сообщение, что в одном из развлекательных заведений произошел конфликт, после которого водитель сел в свой автомобиль Mercedes и при движении назад совершил наезд на автомобиль Lexus и начал уезжать с места ДТП.

«В результате в ДТП пострадали два человека, мужчина 1969 года рождения был госпитализирован. У водителя Mercedes было обнаружено 1,14 промилле алкоголя, составлен админпротокол», - подчеркнула Вовк.

На вопрос , может ли она подтвердить, что именно депутат облсовета Рыбченко был пьян, она сказала: «Для нас - это только водитель».

Региональный журналист Валерий Воротник у себя в Facebook отметил, что Рыбченко, разворачиваясь разбил чью машину, стоявшую на парковке, сбил двух человек.

«Переехал Олега Остапенко (одного из пострадавших в ДТП, - ред). Но и это еще не все. Рыбченко пытались остановить очевидцы. Он отчаянно дрался. Но, в конце концов, его успокоили. Говорят, раздавались выстрелы», - добавил журналист.

Руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Черкасской области информацию о возможных выстрелах не подтвердил.