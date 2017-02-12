По состоянию на 11 февраля ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Некоторые жители частного сектора восстанавливают свои дома сами, мы предоставляем им строительные материалы. В Авдеевке мы ремонтируем не только то, что российские наемники разрушили за прошедшую неделю, но и все те более 800 объектов, которые были разрушены в городе с начала российской агрессии», – отметил она.

Жебривский такж сообщил, что в понедельник, 13 января в Авдеевку планирует вернуться первая группа из 23 жителей (в том числе 9 детей), которые на прошлой неделе покинули город во время активизации обстрелов.

Как ранее сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

5 февраля обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.

6 февраля электроснабжение и водоснабжение города были восстановлены.