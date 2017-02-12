также в разделеПроисшествия
В Черкассах пьяный депутат облсовета сбил двух человек 35
В Харькове маршрутка врезалась в грузовик с БТРами 62
В Каменском главреду газеты «Город 5692» сожгли автомобиль 46
За прошлые сутки в зоне АТО 59 обстрелов, ранены двое военных 22
В Одессе избили главу райсовета 73
СМИ: В Киеве горел очередной рынок 102
На Львовщине нашли завод, разливавший поддельные духи 86
На Черниговщине военный убил сослуживца арматурой 48
Режим «тишины» сорван: НВФ обстреляли Красногоровку из «Градов» и танков 152
За неделю в зоне АТО погибли 8 мирных жителей 36
Под Мариуполем из-за обстрела обесточены несколько сел 44
Контрольный пост «Марьинка – второй день под обстрелом 72
В Мариуполе из-за боев обесточена газораспределительная станция 217
На Харьковщине овчарка загрызла 4-летнего мальчика 107
Во Львове «мажоры» разбили битой маршрутку 148
Во Львове вандалы забросали краской польское генконсульство 180
В Нигерии пираты захватили украинца и семерых россиян 303
НВФ снова обстреляли контрольный пост «Марьинка» 36

Во Львове сегодня во дворе многоэтажного жилого дома произошел взрыв, пострадавших нет.

Как сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, в 08.50 на оперативную линию «102» поступила информация о том, что во дворе жилого многоэтажного дома по ул. Городокской во Львове произошел взрыв.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что во дворе взорвалась боевая граната. В результате взрыва пострадавших нет.  Как выяснили правоохранители, гранату бросил 54-летний ранее судимый местный житель, проживающий на четвертом этаже этого же дома. Он вместе с приятелем стоял на лестничной клетке в подъезде и, со слов товарища, жаловался на жизнь. После чего пошел в свою квартиру, взял гранату и бросил ее во двор, сообщает УНИАН.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас с ним работают следователи. С его слов, он бросил гранату после ссоры с женой, поскольку «ему надоело так жить». По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Назначен ряд экспертиз, происхождение боеприпаса устанавливается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

77
Теги
Ботинки зимние