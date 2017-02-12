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Панамские прокуроры арестовали двух основателей юридической компании Mossack Fonseca, известной по офшорному скандалу «панамагейт», в котором оказались замешаны влиятельные мировые политики и бизнесмены.

Власти обвиняют партнеров Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток высокопоставленным чиновникам из разных стран, сообщает Би-би-си.

О задержании Рамона Фонсеки и Юргена Моссака стало известно в четверг.

В субботу их адвокаты сообщили журналистам, что прокуратура отказала им в просьбе выпустить подозреваемых под залог из опасений, что они могут покинуть страну.

Odebrecht является крупнейшей строительной компанией Южной Америки. В Бразилии она долгое время была основным подрядчиком государственной нефтяной компании Petrobras.

Летом 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии. В марте 2016 года он был признан виновным в коррупции и отмывании денег и получил 19 лет тюрьмы.

Бывший руководитель признал, что Odebrecht раздала взятки на общую сумму 800 млн долларов по всей Латинской Америке.

Напомним, об утечке миллионов конфиденциальных документов компании Mossack Fonseca стало известно в апреле 2016 года. В документах упоминаются 72 нынешних или бывших глав государств, а также высокопоставленные чиновники, бизнесмены и деятели культуры. Среди них – 20 украинцев, в том числе Президент Петр Порошенко.
ForUm

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