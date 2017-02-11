В течение минувших суток уровень воды в крупнейшей реке Закарпатья Тисе снизился на два метра. Угрозы паводковых подтоплений в области нет, сообщает «Укринформ».

«Уровень воды в Тисе и Латорице возле г.Чоп продолжает снижаться. По состоянию на 10.00 субботы (11.02) высота паводковой волны в Тисе опустилась на 2 метра и составляет 8 метров (высота плотины здесь – 12 метров). В Латорице уровень воды опустился на 40 см и составляет 4,5 метра», - говорится в сообщении.

Как отметил председатель ОГА, в пятницу венгерские водники обеспечили проход ледохода в районе г.Токай, поэтому сейчас уровень воды постепенно снижается как на территории Закарпатья, так и в самой Венгрии.