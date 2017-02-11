В Украине в январе 2017 года овощи подорожали на 14,5%, фрукты — на 3,9%, молоко — на 3,3%. Об этом сообщает Госстатистики, передает «Капитал».

«На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Больше всего — на 14,5% подорожали овощи. На 3,9–2,2% повысились цены на фрукты, молоко, сметану, кисломолочную продукцию, говядину, сыры, масло. В то же время на 2,3% подешевели яйца», — говорится в сообщении.

В то же время, цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, в ом числе на табачные изделия — на 2,1%, алкогольные напитки — на 0,7%,

Одежда и обувь в месячном измерении подешевели на 4,3%, в частности, одежда — на 4,4%, обувь — на 4,1%.

Цены на транспорт за месяц в Украине выросли на 2,7%.

«Повышение цен на транспорт в целом на 2,7% вызван в основном удорожанием проезда в автодорожном транспорте на 4,5%, топлива и масел — на 2,8%, автомобилей — на 2,1%», — говорится в сообщении.

Услуги образования в январе 2017 года подорожали на 1,1% главным образом за счет повышения платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 8,8%.





