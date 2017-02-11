Власти Мексики призвали граждан страны проявить предосторожность после решения американских властей о депортации из США гражданки Мексики, прожившей в Соединенных Штатах более 20 лет.

В заявлении министерства иностранных дел Мексики говорится, что депортация Гваделупе Гарсии де Рэйос является иллюстрацией «новой реальности» для мигрантов в США.

«По этой причине, всем мексиканцам [живущим в США] рекомендовано принять меры предосторожности и находится на связи с ближайшим консульством, чтобы в случае необходимости получить помощь», - говорится в заявлении ведомства, сообщает «Русская служба ВВС».

Мексиканский МИД порекомендовал соотечественникам также продумать план на случай чрезвычайной ситуации, если они будут вынуждены вернуться на родину.

36-летняя Гваделупе Гарсия де Рэйос была задержана на этой неделе, когда отправилась в городскую службу иммиграции и таможенного контроля для того, чтобы в очередной раз отметиться.

Мексиканка переехала в США, будучи еще подростком. Двое ее детей родились в США и имеют американское гражданство.

В 2009 году она была уличена в использовании поддельных документов для получения разрешения на работу. Тогда ей удалось избежать депортации, благодаря политике терпимости по отношению к нелегальным мигрантам, которую проводила администрация Барака Обамы.

В городе Фининкс в штате Аризона, где жила мексиканка, прошли акции протеста: собравшиеся перекрыли подтступы к иммиграционному офису, куда должны были доставить Гарсию де Рэйос.

Депортация мексиканки последовала за распоряжением президента США Дональда Трампа, которое предписывает иммиграционным службам расширить политику депортации на нелегальных иммигрантов, совершивших какие-либо правонарушения или подозреваемых в совершении каких-либо преступлений.

В конце января Трамп подписал указ о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой.

В прошлом году президент Мексики Энрике Пенья Ньето отмечал, что количество нелегальных иммигрантов из Мексики в США значительно сократилось с тех пор, как достигло своего пика 10 лет назад.

Более того, по оценкам социологов, за последние несколько лет из Соединенных Штатов выехало больше мексиканских граждан, чем въехало.

По подсчетам социологов, в 2014 году в США проживали около 11 миллионов нелегальных мигрантов.