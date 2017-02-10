также в разделеПолитика
Порошенко рассказал, сколько километров дорог построят в этом году 29
Песков: Россия не отправляет танки на Донбасс 25
В Украину приедет Эрдоган 30
НАБУ допросит фигуранта второй пленки Онищенко 23
Порошенко анонсировал строительство завода автозапчастей в Коломыи 47
Порошенко: Украина способна защитить себя от любого агрессора, даже РФ 82
Кузьмин обратился в НАБУ с заявлением проверить преступления, совершенные Луценко и Паскалом 103
Украинцы смогут ездить в Турцию по внутренним паспортам 123
Юнкер: Украина получит безвиз к лету 39
Украина продолжает переговоры с США о поставках оружия 31
Климкин намерен встретиться с Ле Пен 27
Гройсман о проверке Марушевской: Это даже не смешно 219
Климкин: Если понадобится, военное положение введут очень быстро 586
Гройсман: Украинцы пока не ощущают результатов реформ 103
Петренко: Янукович заранее знал о подготовке к оккупации Крыма 112
В НАПК не нашли нарушений при покупке нардепом авто за миллион 55
ВР приняла закон о службе в органах местного самоуправления 97
НАТО: На России лежит особая ответственность за соблюдение «Минска» 33

Действия украинской армии на Донбассе имеют характер вынужденной обороны, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко подчеркнул, что ответственность за обострение ситуации исключительно на НВФ и стране-оккупанту. «Я категорически отвергаю любые попытки возложить ответственность за обострение на фронте на Украину. Или даже такая коварная тактика Москвы разделить ее между Москвой и Киевом. Мы не позволим этого сделать», - заявил  он.

«Наши действия, вне всякого сомнения, носят характер вынужденной обороны. Они были только лекарством от тех агрессивных припадков, которые случались со стороны российско-террористических группировок», -  сказал Порошенко.

По его словам, Украина может доказать все факты относительно инициаторов обстрелов, ведь имеет записи перехваченных переговоров НВФ, также в распоряжении наших партнеров по НАТО есть спутниковые снимки, где четко зафиксированы факты обстрелов.

Президент назвал неправдивой информацию о запрете украинским военным отвечать на обстрелы НВФ. «Не верьте, якобы нашим запрещено стрелять в ответ. Когда есть реальная потребность, когда нет альтернативы, когда нет другого выхода, все необходимые приказы уже поступили и безупречно выполняются. И под Авдеевкой это было доказано», - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что полная ответственность за обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей Авдеевки лежит на России и членах НВФ. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги
Ботинки зимние