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За обвиняемого во взяточничестве первого вице-мэра Ужгорода Иштвана Цапа внесли залог в размере 240 тыс. грн. Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на прокуратуру Закарпатской области.

Как стало известно, за Цапа залог внесли буквально через час после решения суда.

В прокуратуре отметили, что залог уже внесен и за двух других фигурантов этого дела, которым 3 дня назад суд увеличил сумму залога.

Напомним, 10 февраля решением Апелляционного суда Закарпатской области первому заместителю городского головы Ужгорода Иштвану Цапу была изменена мера пресечения – содержание под стражей до 24 марта 2017 года с возможностью внесения залога в размере 240 тыс. грн.

Такое решение частично удовлетворило требование прокуратуры, которая предусматривала залог в размере 2 млн 560 тыс. грн. Ранее Цапу была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

25 января стало известно, что правоохранители Ужгорода разоблачили коррупционную схему получения неправомерной выгоды служебными лицами горсовета за содействие в решении земельных вопросов, которые выносились на сессию совета. Начато уголовное производство по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом). Проведены обыски в кабинетах Ужгородского горсовета.

26 января генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook, что первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа разоблачили в вымогательстве 40 тыс. грн взятки у предпринимателя за разрешение приватизации земли.
ForUm

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