Анкара заранее предоставила российским военным координаты здания в Сирии, где во время авиаудара погибли трое турецких военнослужащих. Об этом заявил генштаб армии Турции, сообщает ВВС.

Кремль заявлял, что в переданных данных не было упоминания о местонахождении погибших военных.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что воздушно-космические силы России при нанесении авиаудара руководствовались координатами, переданными Турцией, и «в пределах этих координат турецких военных быть не должно было». «Именно поэтому эти непреднамеренные удары имели место», - говорил он.

По версии турецкого генштаба, военные находились на одних и тех же позиция в течение 10 дней и их координаты были переданы на российскую базу Хмеймим в Сирии и лично российскому военному атташе в Анкаре.

В четверг президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью турецких военнослужащих из-за непреднамеренного авиаудара.

Путин при этом сказал Эрдогану, что турецкие военные погибли из-за несогласованности при нанесении ударов по боевикам ИГ.

По данным турецкого генштаба, еще 11 военнослужащих получили ранения в результате инцидента.

Российские бомбардировщики наносили удары в районе города Эль-Баб, где с конца прошлого года турецкая армия проводит сухопутную операцию. Целью авиаударов были боевики «Исламского государства».

Утром в четверг российские самолеты поразили здание, в котором находились турецкие военнослужащие, участвующие в операции «Щит Ефрата».