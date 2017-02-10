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Военная прокуратура Черниговского гарнизона Центрального региона Украины осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту убийства военнослужащего-контрактника одной из воинских частей на Черниговщине. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.  

В конце января 2017 года указанный военнослужащий не прибыл на военную службу в части и его местонахождение и обстоятельства исчезновения были неизвестны.

В ходе проведения досудебного расследования и осуществления оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения указанного солдата, установлена возможная причастность сослуживца к его убийству.

«Под давлением улик убийца раскаялся и признался в содеянном, при этом указав место нахождения погибшего», - говорится в сообщении.

Он сообщил, что они употребляли вместе алкогольные напитки и когда возвращались в часть, у них возник конфликт, в ходе которого, он нанес потерпевшему несколько ударов металлической арматурой в область головы, от которых последний скончался на месте происшествия.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения суммы залога.

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
ForUm

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