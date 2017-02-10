Назначенное на 10 февраля заседание обновленной коллегии судей Малиновского райсуда Одессы, которая рассматривает дело 2 мая, снова перенесли – в связи с недостаточной ознакомленностью с материалами и необходимостью «согласования правовой позиции защиты обвиняемых» двумя новыми адвокатами.

Об этом сообщает Укринформ.

Адвокаты Вера Хрулева и Юлия Балашова, привлеченные к защите подсудимых, заявили 10 февраля ходатайства о перенесении очередного заседания суда в деле 2 мая в связи с тем, что не успели ознакомиться с материалами и в достаточной степени подготовиться к участию в процессе.

Коллегия судей под председательством Виктора Короя признала ходатайства мотивированными и вынесла решение четвертый раз перенести слушание дела – с пятницы на понедельник, 13 февраля, что вызывало неодобрительные возгласы присутствующих в зале заседаний и около здания суда активистов «Правого сектора» и других патриотических организаций города.

Возникла толкотня, а впоследствии драка между ними и бойцами батальона полиции особого назначения, которые применили палки.

«Многие решили, - объяснил журналистам активист «Правого сектора» Сергей Стерненко, - что коллегия избрала такой способ освобождения обвиняемых, в том числе двух граждан РФ, из-под стражи. С одной стороны, сепаратисты добились замены адвокатов, а с другой – 14 февраля истекает санкционированный судом двухмесячный срок пребывания подсудимых в СИЗО. То есть фактически террористы могут без решения судей выйти на свободу».

В результате конфликта ряд активистов получили травмы и ушибы. Их вытеснили из здания суда, а подсудимых увезли в СИЗО.

Как сообщалось, 2 декабря 2016 года коллегия судей Малиновского райсуда решила заново рассмотреть резонансное дело 2 мая (в части событий на Греческой площади) с учетом обновления своего состава, а именно из-за замены одного из членов коллегии в связи с болезнью. После этого заседания суда неоднократно срывались – из-за неявки адвокатов, судей и других участников процесса.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Обвинение инкриминирует 22 подсудимым совершение преступлений по признакам ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки, приведшие к гибели людей или другим тяжким последствиям) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Пятеро обвиняемых, в том числе граждане Украины Долженков, Корчинский, Романюк и граждане Российской Федерации Сакаулов и Мефедов, находятся в СИЗО. На предыдущих заседаниях суда свидетели, в том числе офицер полиции, подтвердили их активное участие в массовых беспорядках.