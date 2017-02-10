Литва предоставила 40 тысяч евро Красному Кресту для приобретения медикаментов для жителей Авдеевки. Об этом на брифинге в Краматорске сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс.

«40 тыс. евро мы перевели через Красный Крест на медикаменты Авдеевке. Плюс еще 40 тыс. мы выделим на стройматериалы, генераторы», - приводит слова министра 112 Украина.

Глава литовского МИД сегодня побывал в Авдеевке, которая неделю назад подвергалась жестоким обстрелам и оказалась на грани гуманитарной катастрофы.

Как сообщал ForUm, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

5 февраля обострение ситуации в районе Авдеевки пошло на спад.

6 февраля электроснабжение и водоснабжение города были восстановлены.