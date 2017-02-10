В Кремле утверждают, что танки членам НВФ на оккупированный Донбасс поставила не Россия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе УНИАН сообщение телеканала «Россия-1» о наличии у НВФ на оккупированной части Донбасса 700 танков, что в три раза больше, чем у Вооруженных сил Украины.

«Ответить на вопрос, откуда там танки, наверно, вы можете с одинаковым эффектом спросить и Москву, и Киев, откуда там танки. Тут я не располагаю информацией», - сказал Песков.

«Я могу вам сказать, что, естественно, не от России», - подчеркнул он.

На вопрос, откуда же могут взяться танки, если оккупированная часть Донбасса граничит только с РФ и свободной Украиной, Песков сказал: «Это все-таки Украина, это районы не подконтрольные Киеву, но это же Украина, несмотря на то, что Киев отторгает эти регионы».

По его словам, надо спрашивать у властей Украины, почему такая ситуация сложилась и почему происходит пробуксовка с реализацией Минских договоренностей.

Комментируя заявления депутата Госдумы РФ Сергея Железняка о возможном приезде «новых добровольцев» из России на Донбасс, Песков отметил, что «по официальным каналам никакие добровольцы туда не отправляются». «Вместе с тем, естественно, что есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются для защиты людей от агрессивных действий ВСУ», - сказал он.