Предлагаем Вам избранные цитаты украинских политиков с 4 по 11 февраля.

«Два избирательных фарса под дулами российских автоматов - имеем две оккупационные власти в оккупированном Крыму и на Донбассе. Фарсов достаточно», - глава МИД Украины об идее проведения выборов на Донбассе в присутствии российских военных.

«Я точно знаю, что мы добьемся успеха. Собаки лают, а караван идет», - премьер-министр Владимир Гройсман о том, что правительство выполняет данные обещания.

«Сегодня уже твердо можно заявить, что план, направленный на дестабилизацию и паралич главного законодательного органа страны провалился», - председатель ВР Андрей Парубий о том, что план по дестабилизации украинского парламента провалился.

«Этот Бобик сдох. Он сдох давно. И сегодня он был окончательно похоронен», - председатель Центральной избирательной комиссии Украины Михаил Охендовский об уголовном деле в отношении себя.

«Хотел бы прокомментировать то, чем мы отличаемся от некоторых политиков, которые в последнее время, когда они хорошо отдохнули на нормальных курортах, не слезают сегодня с экранов и говорят, что все пропало», - премьер-министр Владимир Гройсман о заявлениях политиков, которые критикуют правительство.

«Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы выберут меня своим президентом», - нардеп Олег Ляшко об аннулировании его 10-летней американской визы.

«Украина экономически поднимается с колен», - премьер-министр Владимир Гройсман о росте украинской экономики.

«Путинская кровавая русская рулетка - угроза для всего цивилизованного мира. Кто следующий в списке ошалевшего убийцы?», - председатель ВР Андрей Парубий о российской агрессии на Донбассе.

«Это была моя личная дипломатическая нота протеста против тех заявлений, которые сделал господин посол. Берлинская стена для того и существует, чтобы на ней писать граффити», - нардеп от БПП Алексей Гончаренко о сделанных им граффити на части Берлинской стены возле посольства ФРГ в Киеве.