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Северодонецкий городской суд приговорил местного жителя, который принимал участие в боевых действиях против украинских подразделений, к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа.

Как сообщает пресс-центр СБУ, обвинительный приговор бывшему члену НВФ «ЛНР» вступил в силу.

«В мае 2014 года 31-летний нигде неработающий житель Северодонецка присоединился к одной из бандгруппировок. С оружием в руках дежурил на блокпостах, патрулировал город на автомобиле газовой службы, угнанном боевиками. Также вместе с другими местными безработными и криминальными элементами злоумышленник прошел подготовку в тренировочном лагере в Лисичанске под наблюдением российского куратора», - говорится в сообщении.

В июле 2014 года, когда украинская армия освобождала Северодонецк и Лисичанск, он оказывал вооруженное сопротивление ВСУ в рядах НВФ, затем сбежал.

Сотрудники СБУ задержали члена НВФ в июне 2015 года.  

 
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