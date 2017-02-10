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Министерство информационной политики Украины обратилось в Государственный секретариат информационного общества и цифровой повестки дня, который является подходящим органом в Королевстве Испания, по ситуации, которая сложилась вокруг украинского футболиста Романа Зозули.

Обращение опубликовано на сайте ведомства.

В обращении МИП объясняет, что трезубец является государственным символом Украины и несет чисто патриотический смысл; любое другое толкование этого символа является пренебрежением и неуважением к государственной символике.

«Нам очень жаль, что именно неправильное толкование со стороны испанских футбольных фанатов стало основанием для конфликта и языка ненависти в сторону украинца, который выражает любовь к своей стране», - подчеркнули в ведомстве.

МИП просит испанский госсекретариат информобщества способствовать распространению достоверной информации с разъяснением украинской стороны.

«Такие информационные риски нельзя оставлять незамеченными. Наша задача в этой ситуации – объяснить, что Роман Зозуля на самом деле патриот, который поддерживает свою армию, свое государство. Крайне досадно то, что футбольное пространство стало площадкой для вражды в то время, когда спорт является универсальным языком примирения», - заявил министр Юрий Стець.

В МИН напомнили, что чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Испания Анатолий Щерба уже провел встречу с руководством испанской Ла Лиги, где получил заверения испанского государства относительно гарантий права на труд, которое является базовым правом каждого человека.

Обращение МИП будет опубликовано на испаноязычной версии сайта «Укринформ».

Напомним, 31 января Роман Зозуля на правах аренды перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано». Против этого выступили фанаты «Райо», которые известны своими ультралевыми взглядами. Они обвинили Романа в нацизме  потому, что он помогает украинской армии, а его трезубец на футболке они приняли за фашистский знак.

Зозуля после скандала решил остаться в «Бетисе».

 
ForUm

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