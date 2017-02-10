Бывший заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин обратился к директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику с заявлением начать досудебное расследование о совершении преступлений бывшим главой МВД Украины, а ныне Генеральным прокурором, Юрием Луценко в сговоре с бывшим начальником уголовного розыска МВД Украины Василием Паскалом. Соответствующий документ на своей странице в Фейсбуке обнародовал экс-зам. Генпрокурора.

Так, по сведениям Кузьмина, в 2007 году МВД под руководством Юрия Луценко установило факт незаконной регистрации кандидатом, а затем и народным депутатом Александра Шепелева. На тот момент Шепелев был гражданином Канады и не проживал в Украине 5 лет, необходимых для регистрации в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Этот факт подтвердили представители правительства Канады и канадское национальное бюро Интерпола. Эти документы были переданы в МВД Украины.

«Вместо того, что бы возбудить уголовные дела в отношении особ, которые незаконно зарегистрировали Шепелева кандидатом, а потом и депутатом, а так же против особ, которые подали в ЦИК заведомо неправдивые сведения относительно его гражданства, Ю.Луценко в сговоре с В.Паскалом украли из НЦБ Интерпола Украины, который тогда возглавлял К.Куликов, дело Шепелева и весной 2007 года «продали» его самому фигуранту расследования – народному депутату А.Шепелеву. Среди документов, которые были «проданы» Луценко и Паскалом были материалы относительно получения Шепелевым канадского гражданства, которые принадлежат правительству Канады и были временно переданы украинскому МВД по каналам Интерпола», - говорится в заявлении.

Позднее, летом 2013 года эти документы были изъяты у Шепелева во время обыска в рамках расследования уголовного дела по разворовыванию и выведению в оффшоры активов Родовид-банка. Тогда следователи нашли в банковской ячейке, которой пользовался Шепелев, в том числе и документы, принадлежащие правительству Канады.

«Отмеченные действия являются ничем иным, как злоупотреблением сотрудниками правоохранительных органов своим служебным положением, получение служебными особами, которые занимают особо ответственное положение, неправомерной выгоды, кражей и присвоением официальных документов путем злоупотребления своим служебным положением, то есть уголовными правонарушениями, предусмотренными статьями 357, 365, 366, 368 УК Украины», - говорится в документе.

Кроме того, как отметил Кузьмин, сегодня Генпрокурор Луценко сознательно покрывает преступления, в которых принимал непосредственное участие, тем самым продолжает совершать очередное служебное коррупционное преступление уже в должности генерального прокурора.