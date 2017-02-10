Более 1000 предприятий военно-промышленного комплекса, оказавшихся на грани банкротства, могут быть ликвидированы, сказал в ходе выступления в парламенте первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Он уточнил, что речь идет о неэффективных предприятиях, которые не могут восстановить производство и реализовать проекты по освоению новых видов продукции и рынков сбыта.

«Многие предприятия военно-промышленного комплекса были ориентированы на Россию, и даже после распада СССР кооперационные связи оставались. Но по состоянию на сегодняшний день Министерство экономразвития совместно с Министерством обороны провело анализ ситуации, мы оценили предприятия, а их более 3,5 тыс.», - сказал Кубив, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что в ходе анализа предприятия были разделены на три группы - стратегические для государства, предприятия, которые являются эффективными и могут быть приватизированы, а также неэффективные предприятия, которые требуют юридических решений.

«Неэффективные предприятия - а их более 1000 - будут приняты юридические решения вплоть до ликвидации», - сказал Кубив.