также в разделеЭкономика
Гройсман прогнозирует, что из-за повышения минималки вырастет ВВП 8
Розенко снова заверил, что пенсионный возраст повышать не будут 12
Сытник заявляет, что приватизацию ОПЗ сорвали из-за коррупционных схем 28
Нацбанк провалил Комплексную программу развития финсектора 18
ЕС готов выделить Украине €600 миллионов 29
Насалик: Украина может отказаться от угля из зоны АТО 111
МВФ рассмотрит вопрос транша Украине в ближайшее время 61
«Киевэнерго» обжалует штраф АМКУ в суде 36
МВФ отложил рассмотрение украинского вопроса 219
АМКУ оштрафовал «Киевэнерго» на 18 миллионов 79
Кабмин передумал разрешать приватизацию ГПЗКУ 36
НБУ в 5 раз повысил лимит покупки банками валюты на межбанке 61
Кабмин решил планировать бюджеты на три и более лет 25
Госстат: В 2016 году в Украине замедлилась инфляция 73
ЕС отменил пошлину на украинские стальные канаты, действовавшую 19 лет 45
Гройсман переживает, что цены могут «съесть» зарплаты украинцев 204
Инфляция в январе составила 1,1% 35
Кабмин ввел новые соцнормативы, чтобы экономить на получателях субсидий 161

Более 1000 предприятий военно-промышленного комплекса, оказавшихся на грани банкротства, могут быть ликвидированы, сказал в ходе выступления в парламенте первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Он уточнил, что речь идет о неэффективных предприятиях, которые не могут восстановить производство и реализовать проекты по освоению новых видов продукции и рынков сбыта.

«Многие предприятия военно-промышленного комплекса были ориентированы на Россию, и даже после распада СССР кооперационные связи оставались. Но по состоянию на сегодняшний день Министерство экономразвития совместно с Министерством обороны провело анализ ситуации, мы оценили предприятия, а их более 3,5 тыс.», - сказал Кубив, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что в ходе анализа предприятия были разделены на три группы - стратегические для государства, предприятия, которые являются эффективными и могут быть приватизированы, а также неэффективные предприятия, которые требуют юридических решений.

«Неэффективные предприятия - а их более 1000 - будут приняты юридические решения вплоть до ликвидации», - сказал Кубив.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Ботинки зимние