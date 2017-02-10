Национальное антикоррупционное бюро готовит второе подозрение по делу о «черной бухгалтерии» Партии регионов. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции 10 февраля по итогам работы последних полугода.

Журналист отметил, что ранее говорилось, что по этому делу будет три подозрения высокопоставленным чиновникам, – один из них Михаил Охедондовский, а двое «как-то потерялись».

«Они не потерялись. Как раз вот второе подозрение сейчас детективы собираются передавать в Антикоррупционную прокуратуру, насколько мне доложили Имя я пока не название, но подозрение готовится, оно передается», – сказал он, сообщает «Украинская правда».

Относительно американского советника Виктора Януковича Пола Манафорта, то Сытник сказал, что ранее лишь констатировали: его имя было в «амбарной книге» Партии регионов. А получал ли он деньги от ПР – не уточнялось.

Руководитель НАБУ также дал понять, что глава ЦИК Михаил Охендовский, который также фигурирует в деле о злоупотреблении ПР, должен понести ответственность:

«Что касается Охендовского – он там собирается судиться, это его право… Назар Холодницкий, старший прокурор по этому делу, четко дал понять, что расследование относительно главы ЦИК должно быть завершено в максимально короткий срок».

«Мы будем пытаться как можно скорее – в рамках закона – направить это дело в суд», – добавил Сытник.

«Очень хотелось принять окончательное решение по ряду дел, в том числе по этому, до отчета, – к сожалению, мы, в первую очередь, ориентированы на закон и полный сбор доказательств, поэтому мы не успели до отчета. Но дело находится на завершающей стадии», – заявил он.

По словам Сытника, главный вопрос по делу «черной бухгалтерии» – взаимодействие с подразделом Сергея Горбатюка, потому что «дела пересекаются», так что надо обеспечить координацию между следственными группами.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование на основании заявления бывшего заместителя главы Службы безопасности Виктора Трепака о так называемой «черной кассе» Партии регионов.