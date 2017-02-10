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Апелляционный суд Киева отменил постановление Соломенского суда, который в октябре 2016 года признал сотрудницу НАБУ Екатерину Везелеву-Борисову виновной в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Об этом сообщил ее адвокат Алексей Задоенко.

«Победа! Тренинг – это преподавательская деятельность, разрешенная государственным служащим», - написал он в Facebook.

«Закрыть производство об административном правонарушении в связи с отсутствием в действиях в Везелевой-Борисовой состава административного правонарушения. Постановление является окончательным, вступает в силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит», - процитировал адвокат решения суда.

Эту информацию на брифинге подтвердил председатель НАБУ Артем Сытник.

По словам сотрудницы НАБУ, она читала тренинги на темы молодежного лидерства и гендерного равенства для Фонда Фридриха Эберта в Украине. Она утверждает, что вела тренинги в нерабочее время и это не касались ее должностной деятельности.

Напомним, в октябре прошлого года суд признал заместительницу начальника отдела обеспечения работы директора Национального антикоррупционного бюро Екатерину Везелеву-Борисову виновной в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Суд постановил конфисковать заработок чиновницы в размере 18 тысяч гривен, а также выписал штраф в размере 8,5 тысячи гривен.

 
ForUm

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