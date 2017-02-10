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Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что Украина к лету этого года получит безвизовый режим  с Европейским Союзом.

За минувшую неделю в зоне проведения антитеррористической операции погибли восемь мирных жителей.

Члены незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Красногоровка на мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 «Град», танков и 120 мм минометов.

Президент Петр Порошенко заверяет, что Украина способна защитить себя от любого агрессора, даже России.

За 14 месяцев работы Национального антикоррупционного бюро детективы ведомства вернули в бюджет страны около 115 млн гривен, похищенных злоумышленниками в результате коррупционных действий, а также обнаружили в различных схемах почти 83 млрд убытков государству

В Украине есть достаточно ресурсов  для того, чтобы отказаться от угля антрацитовой группы, которое поступает из Донбасса, в случае принятия соответствующего политического решения, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина и Турция в ближайшее время планируют заключить соглашение о безвизовых поездках граждан по внутренним документам. 

Украина в этом году проведет боевые стрельбы на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области из зенитных ракетных комплексов «Бук-М1».

Европейский Союз готов выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в ближайшие недели после того, как правительство подаст в Верховную Раду законопроект касательно отмены моратория на экспорт леса.
ForUm

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