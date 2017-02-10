также в разделеЭкономика
Розенко снова заверил, что пенсионный возраст повышать не будут 12
МЭРТ собирается ликвидировать более тысячи предприятий ВПК 16
Сытник заявляет, что приватизацию ОПЗ сорвали из-за коррупционных схем 28
Нацбанк провалил Комплексную программу развития финсектора 18
ЕС готов выделить Украине €600 миллионов 29
Насалик: Украина может отказаться от угля из зоны АТО 110
МВФ рассмотрит вопрос транша Украине в ближайшее время 61
«Киевэнерго» обжалует штраф АМКУ в суде 36
МВФ отложил рассмотрение украинского вопроса 219
АМКУ оштрафовал «Киевэнерго» на 18 миллионов 79
Кабмин передумал разрешать приватизацию ГПЗКУ 36
НБУ в 5 раз повысил лимит покупки банками валюты на межбанке 61
Кабмин решил планировать бюджеты на три и более лет 25
Госстат: В 2016 году в Украине замедлилась инфляция 73
ЕС отменил пошлину на украинские стальные канаты, действовавшую 19 лет 45
Гройсман переживает, что цены могут «съесть» зарплаты украинцев 204
Инфляция в январе составила 1,1% 35
Кабмин ввел новые соцнормативы, чтобы экономить на получателях субсидий 161

Правительство ожидает от повышения минимальной заработной платы дополнительного роста ВВП на 0,5%. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Брюсселе, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Она (повышенная вдвое минимальная заработная плата. – Ред.) положительно повлияет на справедливость в оплате труда и рост экономики. Мы рассчитываем, что только от этого решения мы будем иметь дополнительно +0,5% роста ВВП», - отметил Гройсман.

Глава правительства отметил, что Национальный банк Украины оставляет прогноз инфляции на 2017 год в пределах 7-9%. Это никак не скажется на развитии национальной экономики, подчеркнул он.

Напомним, минимальная зарплата в 2017 году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс. грн.

Национальный банк Украины из-за повышения минимальной заработной платы пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги
Ботинки зимние