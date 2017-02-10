Правительство ожидает от повышения минимальной заработной платы дополнительного роста ВВП на 0,5%. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Брюсселе, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Она (повышенная вдвое минимальная заработная плата. – Ред.) положительно повлияет на справедливость в оплате труда и рост экономики. Мы рассчитываем, что только от этого решения мы будем иметь дополнительно +0,5% роста ВВП», - отметил Гройсман.

Глава правительства отметил, что Национальный банк Украины оставляет прогноз инфляции на 2017 год в пределах 7-9%. Это никак не скажется на развитии национальной экономики, подчеркнул он.

Напомним, минимальная зарплата в 2017 году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс. грн.

Национальный банк Украины из-за повышения минимальной заработной платы пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%.