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Ситуация в Авдеевке непростая, но полностью контролируется Вооруженными силами Украины и местными властями. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Ситуация в Авдеевке непростая. Вместе с тем, она полностью контролируется со стороны ВСУ и местных властей», – заявил он, сообщает УНИАН.

По словам спикера, военнослужащие находятся на своих позициях и готовы дать отпор врагу в случае проведения любых наступательных действий.

«Хочу также отметить, что любая угроза наступления существует не только в Авдеевке. Она может фиксироваться на всей линии соприкосновения в районе проведения АТО. Наша задача - усилить нашу оборону, наблюдательные посты и быть готовыми дать врагу отпор», - отметил Мотузяник.

Напомним, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 61 обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.
ForUm

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