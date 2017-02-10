Сотрудники Национального антикоррупционного бюро вызовут и допросят собеседника Александра Онищенко на второй обнародованной им аудиозаписи, которым, по словам беглого нардепа, является экс-депутат от «Народного фронта» Николай Мартыненко. Об этом на пресс-конференции заявил глава НАБУ Артем Сытник, сообщает LIGA.net.

«Конечно, тех лиц, которые там (на записи. - Ред.) фигурируют, мы вызовем и будем допрашивать по этим записям. Я их сегодня с утра сам читал, содержание этого разговора. Очень интересный разговор, если на самом деле голос принадлежит... («Мартыненко», - уточнил из зала журналист, на что Сытник утвердительно кивнул. - Ред.)», - сказал директор бюро.

Сытник добавил, что он лично не вызывает фигурантов производств в НАБУ для дачи показаний: для этого есть детективы, которые ведут расследование. «Конечно, ждать мы не будем. Вызовем и допросим», - добавил он.

«Хочу отметить, что запись была опубликована после того, как мы реализовали свое производство. Пользуясь случаем, еще раз обращаюсь к господину Онищенко: если у вас есть какие-то записи, о которых вы постоянно говорите, которые были сделаны до открытия нами этого производства и привлечения членов этой группировки к ответственности, то мы в десятый раз подчеркиваем - передайте, и мы будем заниматься», - обратился к нардепу глава бюро.

Пока что, отметил Сытник, в НАБУ видят две обнародованные аудиозаписи, которые сделаны «после всего этого».

«Я свое стратегическое мнение не меняю: основная цель господина Онищенко - это избежание ответственности за коррупционные действия, в том числе путем отвлечения внимания от основного кейса на то, что это якобы политическое преследование», - отметил глава ведомства, добавив, что не видит признаков такого преследования даже на второй аудиозаписи.

Напомним, 9 февраля беглый народный депутат Александр Онищенко обнародовал вторую часть своих записей.