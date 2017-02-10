Совет Варшавы проголосовал за предоставление имени Василия Стуса скверу в центре польской столицы, сообщает Prostir.

Сквер находится на перекрестке Аллеи Независимости и улицы Стефана Батория.

Совет объясняет свое решение тем, что Стус является «украинским поэтом и оппозиционным деятелем», а также «полонофилом и спикером польско-украинского единения».

Решение вступает в силу через 14 дней после его публикации в официальном правительственном издании Мазовецкого воеводства. Процедура предоставления скверу имени Василия Стуса началась в конце 2016 года. Переименование сквера обойдется Варшаве в 2 тысячи евро.