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Совет Варшавы проголосовал за предоставление имени Василия Стуса скверу в центре польской столицы, сообщает Prostir.

Сквер находится на перекрестке Аллеи Независимости и улицы Стефана Батория.

Совет объясняет свое решение тем, что Стус является «украинским поэтом и оппозиционным деятелем», а также «полонофилом и спикером польско-украинского единения».

Решение вступает в силу через 14 дней после его публикации в официальном правительственном издании Мазовецкого воеводства. Процедура предоставления скверу имени Василия Стуса началась в конце 2016 года. Переименование сквера обойдется Варшаве в 2 тысячи евро.
ForUm

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